Football: L'Allemagne chute face à la Hongrie, l'Italie domine l'Angleterre

Une véritable humiliation. Comme les Français, les Three Lions sont derniers de leur groupe avec 2 points. L'Italie n'a guère fait mieux en subissant la foudre de la Mannschaft. Grâce à un doublé de Werner et des buts de Kimmich, Gündogan et Müller, les Allemands n'ont fait qu'une bouchée des champions d'Europe (5-2). Gnonto et Bastoni ont sauvé l'honneur mais la victoire à l'Euro paraît désormais très loin pour la Squadra Azzura, non qualifiée pour le Mondial…