«Les gens cèdent leurs objets de valeur pour survivre»

Pic de 33,5% dans l'alimentation

L'inflation a légèrement reflué en mai sur un an dans le pays d'Europe centrale de 9,7 millions d'habitants, selon des statistiques publiées jeudi, mais elle reste forte à 21,5%. Avec un pic de 33,5% dans l'alimentation et de 37,2% dans l'énergie.

Salaires «faibles au regard des normes européennes»

«Les salaires sont faibles au regard des normes européennes et servent maintenant surtout à se nourrir et à payer les factures d'électricité», explique l'économiste Zoltan Pogatsa, qui voit pour la première fois la classe moyenne basculer vers la pauvreté. «Les gens cèdent dans un premier temps leurs objets de valeur pour survivre mais après, ils n'ont pas de solution de repli et c'est là que l'appartement pas chauffé, les factures impayées et le dénuement surviennent».