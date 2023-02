Séisme en Turquie et en Syrie : «Honteux»: Charlie Hebdo choque encore le web

Des immeubles éventrés, une colline de décombres et une voiture retournée. Sous ce dessin en noir et blanc, cette légende: «Même pas besoin d’envoyer de chars!» Cette caricature a été publiée lundi sur le compte Twitter de Charlie Hebdo. Le journal satirique réagissait à sa manière au tremblement de terre ayant frappé lundi la Turquie et la Syrie. En évoquant l’envoi de chars, le média fait allusion à la guerre en Ukraine, alors qu’Ankara a endossé le rôle de médiateur dans ce conflit, en raison de ses liens avec la Russie.