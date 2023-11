L’horreur imagée pour prévenir le danger sur les chantiers

L'administratrice déléguée chez GERI Management, société basée à Differdange qui s’occupe de la sécurité et de la santé au travail, n’a pas manqué l’occasion de marquer le coup «autrement» en orchestrant brillamment une campagne alliant horreur et danger sur les réseaux sociaux.

Quand un message de prévention est récurrent, la répétition est parfois contre-productive. Avec la dernière fête d’Halloween, Angélique Prevot, administratrice déléguée chez GERI Management, société basée à Differdange, qui s’occupe de la sécurité et de la santé au travail, n’a pas manqué l’occasion de marquer le coup «autrement» en orchestrant brillamment une campagne alliant horreur et danger sur les réseaux sociaux.

«Avec les rappels ponctuels ''classiques'', reconnaît Angélique, «les gens n’y prêtent même plus attention. C’est la même chose quand vous êtes sur l’autoroute face à des panneaux relatifs à l’alcool au volant ou au port de la ceinture. On ne regarde même plus, car cela fait partie du paysage. L’idée, c’était donc de faire passer un message de manière décalée. Et là, généralement, ce type d’images restent dans l’esprit des gens».