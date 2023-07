Hospitalisé, Netanyahu se porte «très bien»

«Comme vous pouvez le constater, je vais très bien», a déclaré Benjamin Netanyahu, assis et vêtu d’une veste et d’une chemise blanche au col déboutonné, selon une vidéo publiée par son bureau. «Nous poursuivons nos efforts pour achever la réforme (…) et les efforts pour le faire en accord (avec l’opposition)», a-t-il poursuivi. «Demain matin, je rejoindrai mes amis au Parlement», a-t-il ajouté. Un porte-parole de l’hôpital Sheba, où Benjamin Netanyahu a été admis, a précisé à l’AFP que le Premier ministre était toujours à l’hôpital.