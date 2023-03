Tennis de table: Hostert-Folschette aura fort à faire en terres grecques

Le DT Hostert-Folschette à l'heure européenne. Le champion du Luxembourg en titre dispute de samedi à dimanche la phase finale de l'Europe Trophy, la troisième compétition continentale de tennis de table. Sur un format au meilleur des cinq simples, le club grand-ducal ferraillera avec les Grecs de l'Olympiakos, qui accueillent l'événement, les Polonais de Suchedniow et les Croates du STK Libertas Markinkolor. Les deux premiers de ce groupe A se qualifieront pour les demies qui se joueront dimanche.

Pour tenter de déjouer les pronostics, Hostert-Folschette pourra compter sur la bonne forme du jeune Luxembourgeois Maël Van Dessel, 18 ans et nouveau 405e mondial, qui a récemment grimpé de plus de 300 places dans la hiérarchie mondiale en atteignant la finale du WTT Youth Contender au Portugal. L'équipe sera également menée par le Biélorusse Gleb Shamruk (894e) et le Suédois Mats Sandell, tandis que Luxembourgeois Kevin Kubica sera là en tant que remplaçant.