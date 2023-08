Tourisme au Luxembourg: Un hôtel insolite dans la Vallée des sept châteaux

Créer en 2019 avec le soutien de l'Office du tourisme et du canton, l'hôtel accueille de plus en plus de monde. «Au début, on a reçu beaucoup de Luxembourgeois après le Covid, mais maintenant, ça se diversifie. On reçoit des visiteurs d'un peu partout de la Grande Région, mais également de Suisse ou d'Autriche par exemple», nous explique Francine, la responsable de la réception.