Sensible : Hugh Jackman craque en parlant de son père

L’acteur australien n’a pu retenir ses larmes lorsqu’il s’est souvenu de la manière dont son père l’avait élevé seul durant plusieurs années.

Il a beau incarner le très musclé Wolverine au cinéma, Hugh Jackman est au fond un petit être sensible. Il l’a prouvé dans l’émission «60 minutes» en évoquant le départ de sa mère de la maison familiale alors qu’il n’avait que huit ans. «Je me souviens du matin où elle est partie. (…) Je me souviens qu’elle portait une serviette autour de la tête lorsqu’elle a dit au revoir. Ça devait être sa façon de le faire. Quand je suis rentré de l’école, il n’y avait personne à la maison», a-t-il confié.

Mais ce qui a surtout marqué l'acteur, c’est la manière dont son père a pris le relais et a élevé seul ses cinq enfants, «priant chaque soir pour que leur mère revienne». C’est lorsque Scott Pelley, l’animateur de l’émission, lui a demandé quel conseil lui donnait son père aujourd’hui, que les larmes ont coulé. «Le plus important c’est toujours la famille, pas le travail», a répondu l’acteur, précisant que ce conseil était peut-être une manière pour son père de se racheter d’avoir fait passer sa carrière avant ses proches. Mais cela n’a pas empêché l’Australien de considérer son géniteur comme le roc de sa vie. «C’est lui qui m’a appris la loyauté, la fiabilité, d’être là chaque jour, quoi qu’il arrive».

Une demande en mariage après quatre mois

Ainsi averti, Hugh Jackman n’a pas commis les mêmes erreurs. Marié depuis 16 ans avec Deborra-Lee Furness, avec laquelle il a adopté deux enfants, il refuse d’être séparé de sa famille plus de deux semaines de suite. Il faut dire qu’il a dû lutter pour conquérir celle qui est aujourd’hui sa femme. Les amoureux se sont rencontrés sur le tournage de la série «Correlli» et à peine quatre mois plus tard, Hugh demandait sa partenaire de jeu en mariage, certain qu’elle était la femme de sa vie.