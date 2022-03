Commémorations au Venezuela : Hugo Chàvez ne sera finalement pas embaumé

Le gouvernement vénézuélien a abandonné l'idée d'embaumer le corps de Hugo Chavez qu'il aurait fallu transférer en Russie durant plusieurs mois.

«J'ai demandé d'écarter l'idée d'embaumer le corps du Commandant Chavez après le rapport d'une commission médicale russe», a déclaré le ministre de l'Information et de la Communication Ernesto Villegas. Il aurait fallu transférer le cadavre en Russie durant sept mois à huit mois pour réaliser l'embaumement, a ajouté M. Villegas pour expliquer l'abandon de ce projet. Mercredi déjà, le président par intérim Nicolas Maduro, avait reconnu qu'il serait «assez difficile» d'embaumer le corps de Chavez comme l'avait annoncé le gouvernement deux jours après le décès du président, car il aurait fallu enclencher le processus «bien plus tôt».

Après neuf jours et neuf nuits au cours desquels des centaines de milliers de personnes ont défilé devant le cercueil du «Comandante», mort d'un cancer le 5 mars après 14 années passées à la tête du pays, sa dépouille a quitté la chapelle ardente de l'Académie militaire de Caracas à la mi-journée. Au terme d'une procession d'une douzaine de kilomètres à travers la capitale, son corps a rejoint une caserne de l'ouest de la ville - d'où Chavez avait lancé une tentative de coup d'État en 1992 - en attendant que soit déterminée sa destination finale. La procession a été précédée d'une cérémonie de prières, de discours de proches et de dignitaires ainsi que d'une série d'honneurs militaires rendus par quelque 2 000 cadets de l'académie.

«Merci, Commandant, de nous avoir rendu la patrie»

«Merci, Commandant, de nous avoir rendu la patrie», a lancé une de ses filles, Maria Gabriela, dans un émouvant discours prononcé après que le président de l'Assemblée nationale Diosdado Cabello eut rendu un hommage appuyé au «président exemplaire, le seul qui se soit soucié des pauvres». À bord d'une jeep de l'armée, le président par intérim Nicolas Maduro, accompagné du président bolivien Evo Morales, ont ouvert le cortège motorisé le long du «Paseo de los Proceres» («Boulevard des hommes illustres»), célèbre avenue de Caracas, sous le regard de milliers de personnes portant des tee-shirts à l'effigie de l'ex-président et brandissant des fanions aux couleurs nationales.

Le cercueil était transporté dans une limousine noire aux fenêtres transparentes couverte d'un drapeau vénézuélien. De part et d'autre du véhicule, des gardes du corps habillés de rouge escortaient la procession. Autour, la foule était massée en bord de route, aux balcons des immeubles, certains étaient même perchés sur des branches d'arbres pour saluer une dernière fois le «Comandante», dont la popularité parmi les plus démunis ne s'est jamais démentie. Le convoi a rejoint dans l'après-midi la «Caserne de la montagne», un bâtiment de style colonial rouge et ocre transformé en Musée de la Révolution, perché sur un promontoire dans un bastion chaviste de l'ouest de Caracas, le quartier du 23 de Enero («23 janvier»).