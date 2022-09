Football – Ligue des nations : Hugo Lloris et Théo Hernandez forfaits contre l'Autriche et le Danemark

Le capitaine des Bleus, blessé, est forfait pour les matches de septembre, à l'instar du défenseur Théo Hernandez. Tous deux ont été remplacés par le gardien Alban Lafont et le latéral Lucas Digne.

Selon la FFF, Hugo Lloris souffre d'une blessure à la cuisse droite diagnostiquée lundi matin à Clairefontaine, centre d'entraînement de l'équipe de France, tandis que Theo Hernandez a été victime d'une déchirure à l'adducteur droit. Ce sont deux nouveaux coups durs pour le sélectionneur Didier Deschamps dont le groupe a été affaibli par une vague de blessures avant ce rassemblement de septembre, marqué par deux matches de Ligue des nations contre l'Autriche jeudi et au Danemark dimanche.

En plus de l'absence de Paul Pogba, convalescent après son opération du genou droit, il manque d'autres indéboulonnables comme Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema. La déveine s'est poursuivie en fin de semaine: Adrien Rabiot, pas remis d'une blessure musculaire, a cédé sa place à Boubacar Kamara... lui-même blessé vendredi et contraint au forfait, remplacé par Jordan Veretout.