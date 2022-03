«The Haunting of Hill House» : Huisman n'a jamais vu un studio aussi grand

La nouvelle série d'horreur «The Haunting of Hill House» sera disponible sur Netflix dès ce vendredi. Son acteur star promet que tous les ingrédients sont réunis pour flipper.

L'histoire tourne autour d'une fratrie qui retourne dans la maison de son enfance parce que certains de ses membres sont convaincus qu'elle était hantée. La série fait des allers-retours entre le passé, avec les souvenirs des personnages, et le présent. «C'est l'ambiguïté permanente. On ne sait jamais vraiment si les personnages ont imaginé ce qui arrive, ou si cela est arrivé pour de vrai», a expliqué l'acteur de 37 ans.

Côté décor, Netflix n'a pas lésiné sur les moyens. Si les acteurs ont joué les scènes extérieures autour de l'étonnante maison, qui existe vraiment en Géorgie (USA), les scènes intérieures ont été filmées en studio à Atlanta. «Il fallait que l'on puisse démonter et remonter les murs à l'envi», a raconté Michiel Huisman. Et le Néerlandais, qui a notamment joué Daario Naharis dans «Game of Thrones», de confier à propos du studio: «Franchement, j'ai connu des décors immenses dans ma carrière, mais là, c'est clairement le plus gros dans lequel j'ai jamais travaillé.»