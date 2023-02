Transport aérien : Huit aéroports allemands paralysés par une grève, un impact au Luxembourg

Huit aéroports allemands sont paralysés, vendredi, en raison d’une grève de personnels dans un contexte de négociations tendues sur les salaires. L’arrêt de travail d’une journée touche les hubs de Francfort et Munich ainsi que les aéroports des villes de Brême, Dortmund, Hambourg, Hanovre, Stuttgart et Leipzig. À l’aéroport de Francfort, le plus important du pays, «la situation est très calme, il n’y a quasiment aucun voyageur dans les halls» alors qu’une douzaine de mouvements d’avions sont prévus ce vendredi, contre un millier en temps normal, a indiqué à l’AFP Dieter Hulick, porte-parole de l’opérateur Fraport.

Ceux qui voyagent vers l’Allemagne depuis le Luxembourg doivent donc composer avec des perturbations. «Luxair est contrainte d’annuler trois vols au départ de Luxembourg et à destination de Munich et Hambourg», avait indiqué jeudi la compagnie, interrogée par L’essentiel.

Il ne devait pas non plus y avoir de vol jusqu’à samedi 1h du matin à l’aéroport de Munich, ce qui concerne plus de 700 décollages et atterrissages, a indiqué Corinna Born, porte-parole de l’opérateur de l’aéroport. Les vols pour les urgences médicales, techniques et autres vols pour la Conférence de Munich sur la sécurité, qui s’ouvre vendredi, ne sont pas concernés.