Psychologie: Huit choses que les couples heureux ne font jamais

Les couples qui filent le parfait amour depuis longtemps ont des choses à nous apprendre sur la manière de maintenir et d’entretenir une relation forte et amoureuse au fil du temps. Voici une compilation de huit comportements que les couples heureux évitent.

1. Ils n’hésitent pas à parler de sujets qui fâchent

Quel que soit le degré d’harmonie, tôt ou tard, les désaccords finissent par survenir dans une relation. Au lieu de balayer leurs sentiments sous le tapis pour éviter les sujets qui fâchent, les couples heureux sont en mesure de parler ouvertement et honnêtement d’argent, d’éducation, de sexe et de tout le reste.

Les débats houleux exigent de la curiosité et du courage, mais l’honnêteté et la franchise renforcent le sentiment de complicité à long terme. Unsplash / Kenny Eliason

2. Ils ne tiennent pas des comptes d’apothicaire

Dans une relation saine, les deux partenaires font des choses avec amour l’un pour l’autre parce qu’ils le veulent, et non parce qu’ils attendent que l’autre leur rende la pareille. Si ça vous met en rogne de toujours devoir vider le lave-vaisselle, abordez le sujet en adoptant un ton calme. Vous découvrirez peut-être que votre partenaire fait aussi constamment quelque chose que vous n’aviez pas forcément remarqué.

Donnant-donnant: pour faire durer une relation, il faut être généreux l’un envers l’autre et se faire confiance. Pexels/ Shvets Production

3. Ils ne boudent pas

«Quelque chose ne va pas?» – «Non, pourquoi?» – «Je vois bien que quelque chose te tracasse.» – «Non, non.» – «Tu as envie d’en parler?» – «Pourquoi, de quoi? Puisque je te dis qu’il n’y a rien.» Les couples malheureux laissent les frustrations et autres déceptions créer une distance entre eux, tandis que les couples heureux acceptent le fait que ni l’un, ni l’autre n’est parfait. La première étape est de montrer sa vulnérabilité et d’accepter le dialogue, même lorsqu’on se sent blessé(e). Demander des excuses et pardonner exige certes une certaine grandeur d’esprit, mais permet de prendre un nouveau départ et de créer un amour plus fort à long terme.

4. Ils ne s’insultent pas

Les couples heureux ont rarement, voire jamais, recours aux insultes, car ils savent que ce type de communication est contre-productif et blessant. En revanche, les couples malheureux sont souvent coincés dans des schémas de communication qui impliquent mépris, insultes et négativité. Essayez de faire attention aux mots que vous utilisez, même quand les choses se corsent. Les insultes restent gravées à jamais et ne sont pas bonnes à dire.

Comment réagissez-vous dans une situation conflictuelle? Je crie et je deviens extrêmement blessant(e). Je m’efforce de me contenir, mais je n’arrive pas toujours à ne pas dire des injures. Je ne dis plus rien et m’efface. Je reste toujours constructif(ve) et fais attention aux mots que j’emploie, même quand ça chauffe.

5. Ils ne fouinent pas

Fouiller dans les tiroirs, lire les textos et les e-mails de son partenaire: il faut à la fois une grande confiance en l’autre et savoir se contrôler pour ne pas faire ces choses. Si vous ne pouvez vous empêcher de fouiner dans les affaires de l’autre, vous devriez vous demander d’où vient cette méfiance. À l’inverse, les partenaires dans une relation forte sont en mesure de supporter que leur vie privée soit de temps à autre légèrement envahie, notamment quand l’autre tombe par hasard sur quelque chose ou y jette un coup d’oeil par simple curiosité.

6. Ils ne mentent pas

Il ne sert à rien de mentir. Dans le meilleur cas, on s’en tire bien, mais c’est un lourd fardeau à porter. On s’en sort toutefois rarement impunément. Quand on maintient un mensonge, il est difficile de rester connecté(e) à l’autre. On a besoin de toute son énergie pour être pleinement présent dans la connexion avec l’autre, et s’accrocher à un mensonge enlève une grande partie de cette énergie.

7. Ils ne se considèrent pas comme des ennemis

Les couples heureux se rappellent régulièrement l’un à l’autre qu’ils sont du même côté. Ceux qui ne perçoivent pas leur partenaire comme un(e) ennemi seront automatiquement plus heureux dans leur relation. Cela implique de faire des compromis et de prendre des décisions à deux.

Même avec la plus grande des affinités, le dialogue et les mises au point restent nécessaires. Il ne faut pas partir du principe que l’autre est capable de lire dans vos pensées. Unsplash / Joanna Nix

Votre partenaire veut s’installer à la campagne, mais pas vous? Votre petite amie veut une relation libre, mais pas vous? Vous voulez adopter un chiot, mais pas votre moitié? Les couples malheureux disent: «Tant pis, je le fais quand même!» ou «Ça ne va pas? Jamais!». Les couples heureux prennent le temps et cherchent un moyen pour s’accorder sur une situation, même si ce n’était pas leur avis au départ.

8. Ils ne se considèrent pas comme acquis

Certains couples finissent pas se mettre en pilotage automatique, alors que les couples les plus heureux font des efforts conscients pour entretenir leur relation. Se retrouver régulièrement en tête-à-tête, s’enlacer ou se faire un petit bisou en passant: ce sont souvent les petites attentions qui rapprochent. Ces gestes ont tendance à se perdre dans la routine du quotidien, mais peuvent à tout moment y être réintégrés.

Petit conseil en prime: les couples heureux sont toujours à l’a découverte d’activités, d’événements et d’expériences qui génèrent du plaisir et apporte une dynamique au couple. Ils apportent de nouvelles idées qu’ils veulent essayer ensemble et sont prêts à s’y engager.