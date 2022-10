Crise migratoire : Huit corps de migrants retrouvés au large de la Tunisie

Du printemps jusqu’au début de l’automne, en raison de conditions météorologiques favorables, le rythme des tentatives de migration irrégulière des côtes tunisiennes et libyennes vers la côte italienne s’accélère, se soldant parfois par des noyades. Plus de 22 500 migrants ont été interceptés au large des côtes tunisiennes depuis le début de l’année, dont près de 11 000 d’origine d’Afrique subsaharienne, selon des chiffres officiels. Au cours de la même période, plus de 500 passeurs ont été arrêtés, dont 21 de nationalité étrangère.