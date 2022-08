Effondrement : Huit corps retirés des décombres du sanctuaire en Irak

Les secours ont retrouvé lundi soir le corps d’une huitième personne dans les décombres d’un sanctuaire chiite du centre de l’Irak, dont une partie s’est effondrée après un éboulement, et ont annoncé mettre fin à leurs opérations de recherche de victimes.

Au total, les secours ont dit dans un communiqué avoir sorti des gravats les dépouilles de «huit personnes, dont cinq femmes, deux hommes et un enfant», au terme de «soixante heures de travail continu». Les opérations de sauvetage «sont maintenant terminées» et le sanctuaire est désormais fermé au public, ont-ils ajouté.

«Forte humidité»

Le glissement de terrain s’est produit samedi après-midi, lorsqu’une portion de la paroi rocheuse qui ceint le sanctuaire s’est décrochée, enfonçant une partie de son toit. «Deux enfants et un adolescent ont pu être secourus dans les premières heures» qui ont suivi l’éboulement, a encore expliqué la Défense civile.

«Corrompus»

L’incontournable leader chiite Moqtada Sadr, habitué des saillies contre le gouvernement irakien et ses adversaires politiques, s’en est pris dimanche soir aux «corrompus» et à la «corruption qui une fois de plus a fait des victimes civiles».