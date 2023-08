La sécurité des détenus est-elle suffisante au Luxembourg?

Le dimanche 2 juillet, vers 6h40, un détenu a été retrouvé sans vie dans sa cellule au centre pénitentiaire de Givenich. «Les autorités judiciaires ont été informées et une autopsie a été diligentée», a fait savoir l'administration pénitentiaire, sans donner plus de détails sur le profil de la victime ni les raisons de sa mort. Ce nouveau décès dans une prison du Grand-Duché, le deuxième en deux mois, le huitième en moins de cinq ans, interroge.

«Le nombre de décès par année est stable et pas particulièrement inquiétant au regard du taux de personnes détenues», indique-t-on à la direction de l'Administration pénitentiaire de Luxembourg. Le taux de décès en milieu carcéral au Luxembourg est ainsi nettement inférieur à celui de nos voisins belge et français, selon nos informations. L'usage est de ne pas communiquer les causes de décès, par respect pour les familles des défunts. Parfois, le parquet ordonne une autopsie, mais son résultat n'est jamais divulgué.