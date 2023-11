Huit destinations grandioses pour les petits budgets

Lonely Planet présente les meilleures destinations de 2024 pour les petits budgets. IMAGO/CAVAN IMAGES

Si vous envisagez de partir en vacances l’année prochaine, mais que vous disposez d’un budget serré, ces bons plans de voyages vous seront assurément utiles. Dans son nouveau guide de voyage «Best in Travel 2024», Lonely Planet présente des destinations pas trop chères et encore peu touristiques. Nous en avons fait une sélection.

1. Le Midwest (États-Unis)

Ces dernières années, des villes comme Cleveland, Indianapolis ou Minneapolis sont devenues de véritables lieux de rendez-vous touristiques pour leur créativité, leur diversité et leur gastronomie. Même si on est plutôt nature, on ne sera pas déçu par le Midwest, en l’occurrence par le parc national de Cuyahoga Valley et ses forêts brumeuses.

La ville de Minneapolis est particulièrement belle en automne. IMAGO/CAVAN IMAGES

2. La Pologne

Saviez-vous que la Pologne est l’une des destinations les moins chères d’Europe? Elle offre une grande variété de séjours, certes bon marché, mais de qualité. Vous avez l’embarras du choix entre la trépidante Varsovie et sa scène gastronomique et les randonnées dans les Carpates en passant par un tour en kayak sur les lacs de Mazurie ou les tours à vélo dans le parc national de Bialowieza.

Varsovie, cœur vibrant de la Pologne. PEXELS/SKITTERPHOTO

3. Le Nicaragua

Le Nicaragua est considéré comme l’une des meilleures destinations touristiques bon marché d’Amérique centrale et offre des spots de surf, du soleil, des villes coloniales, des forêts tropicales ainsi que des îles désertes. Un bon plan pour tous ceux qui sont à la recherche d’un coin de paradis tranquille: les îles Corn, sur la côte caribéenne du Nicaragua.

Pour déconnecter et oublier le monde autour de soi: bienvenue aux îles Corn. IMAGO IMAGES/JANE SWEENEY

4. Le Limes du Danube (Bulgarie)

Si vous circulez en voiture ou à vélo le long des rives bulgares du Danube, entre les villes de Vidin et de Silistra, vous tomberez sur de nombreux villages archéologiques datant de l’époque de l’Empire romain. Certains d’entre eux sont bien conservés et nommés pour la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco 2024. De quoi séduire en particulier les grands amateurs de culture.

Le château moyenâgeux Baba Vida sur les rives du Danube vaut le détour. IMAGO IMAGES/DIMITAR SOTIROV

5. La Normandie (France)

De mars à septembre 2024, la Normandie accueillera le Festival de l’impressionnisme, à l’occasion du 150e anniversaire du courant artistique fondé par Claude Monet. Au programme: représentations théâtrales en plein air et cafés dansants, expositions d’art et ateliers, promenades en forêt, observation des étoiles, spectacles de sons et lumières et pique-niques romantiques à la Renoir.

L’idyllique Normandie n’est qu’à une heure de Paris. PEXELS/BERNARD DAMATO

6. L’île d’Icarie (Grèce)

L’île d’Icarie est le lieu de naissance de Dionysos, le dieu du vin. Il n’est donc pas étonnant que des fêtes appelées «Panigyria» y soient célébrées toute la nuit. Celles-ci sont particulièrement célèbres pour leurs festins de nourriture, de vin et de danses traditionnelles. Bon à savoir: les habitants de l’île grecque ont l’espérance de vie la plus élevée d’Europe, une personne sur trois vivant au-delà de 90 ans. La recette secrète? De longues siestes, beaucoup de thé de montagne et de haricots, peu de café et de viande et une vie sexuelle jusqu’à un âge avancé.

Sur l’île d’Icarie, on profite pleinement de la vie. IMAGO/NURPHOTO

7. L’Algérie

Dans la vallée du M’Zab, les collines cachent des villages citadelles aux teintes pastel – un secret bien gardé, d’autant plus que les selfies y sont interdits afin d’éviter que la vallée ne devienne un centre névralgique pour instagrameurs. Un autre point fort du sud de ce pays plutôt méconnu des touristes se trouve dans la région du Tassili N’Ajjer, berceau des nomades touareg, qui est l’un des plus grands sites d’art rupestre du monde, ou encore le Parc national culturel de l'Ahaggar et le massif du Hoggar.

Dans le massif du Hoggar se cotoient hauts plateaux et pics montagneux. Flickr/Sraffo

8. Trains de nuit (Europe)

Les trains de nuit font leur grand retour. Les inconditionnels peuvent donc d’ores et déjà se réjouir d’un certain nombre de nouvelles liaisons ferroviaires en Europe. Selon Lonely Planet, la société European Sleeper prévoit de relier prochainement Amsterdam à Barcelone, tandis que la société française Midnight Trains souhaite construire des voitures dans le style hôtels de luxe.

Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir de la mise en place de nouvelles liaisons ferroviaires de nuit en Europe. IMAGO/YAY IMAGES