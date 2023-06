Conseils de pro : Huit erreurs à éviter quand on fait la cuisine

À la maison, l’hygiène en cuisine est prise beaucoup moins au sérieux que dans une cuisine de restaurant. PEXELS/ANASTASIA SHURAEVA

Qui ne rêve pas de savoir cuisiner comme un chef? Encore faudrait-il connaître les règles d’hygiène de base en cuisine. Car il y a des choses que l’on fait dans sa cuisine au quotidien qu’un professionnel de la restauration ne ferait jamais. Vous voulez cuisiner comme un pro? Alors ne commettez plus ces huit erreurs!

1. Lécher la cuillère «pour goûter»

Dans les cuisines de restaurants, personne ne lèche la cuillère «pour goûter», alors que chez soi, cela peut arriver. Après tout, il faut bien savoir s’il ne manque pas un petit quelque chose à la préparation, n’est-ce-pas? La même louche qui a servi à goûter est donc généralement réutilisée pour touiller la nourriture. Un geste qu’un professionnel de la restauration ne ferait jamais. Ce dernier changerait de cuillère pour goûter la préparation.

Lécher la cuillère qui sert à touiller les aliments est à bannir. Pexels/Gary Barnes

«Étant donné qu’un individu est potentiellement porteur d’agents pathogènes tels que le staphylocoque doré, goûter les aliments à l’aide d’une cuillère de cuisine entraîne la transmission de bactéries aux aliments», explique la scientifique alimentaire Ellen Shumaker au Huffpost.

Rien ne vous empêche évidemment de goûter vos plats, à condition d’utiliser une cuillère propre.

Pensez-vous avoir une bonne hygiène en cuisine? Bien sûr, je suis constamment en train de nettoyer. Ça peut aller, mais je mange tout de même ce qui tombe par terre. Oui, mais il reste des choses à améliorer. Non, mais je n’y attache aucune importance.

2. Décongeler les aliments à température ambiante

C’est le scénario classique: le matin, vous sortez du congélateur la viande de poulet que vous envisagez de cuisiner au dîner. En attendant, vous laissez la viande décongeler sur le plan de travail de la cuisine et partez au travail. Si cette situation vous est familière, vous feriez bien de suivre le conseil de pro qui suit.

Il est préférable de faire décongeler la viande ou le poisson au réfrigérateur. PEXELS/ MERUYERT GONULLU

Comme l’explique Martin Bucknavage, expert en sécurité alimentaire à l'université de l'État de Pennsylvanie, faire décongeler des aliments à température ambiante «peut entraîner une mauvaise régulation de la température des aliments».

Il met en garde sur le fait qu’«en présence de viande ou de poisson cru(e), cela peut même entraîner la détérioration du produit et le développement d’agents pathogènes bactériens». Son conseil: décongeler les aliments au réfrigérateur pendant environ quatre heures.

3. Fourrer sens dessus dessous les aliments dans le réfrigérateur

À propos du réfrigérateur, les experts ont aussi leur avis à donner en la matière. Car, qui n’a jamais connu cette situation où, après avoir fait les grosses courses, on fourre tout, au plus vite, à l’intérieur du réfrigérateur? Oublié le système de rangement malin et bien pensé! Les aliments finissent là où il reste de la place.

Or, il y a une bonne raison pour laquelle les professionnels de la cuisine ne remplissent jamais un réfrigérateur au hasard: pour éviter la contamination croisée, comme l’explique Ellen Shumaker.

Il y a des règles en matière de rangement d’un réfrigérateur. Les experts recommandent de séparer la viande et les aliments prêts à être consommés. PEXELS/ KEVIN MALIK

En effet, les aliments crus peuvent contenir des agents pathogènes. Pour éviter toute contamination, ils ne doivent donc pas entrer en contact avec des aliments prêts à être consommés.

L’experte recommande par conséquent de «mettre le poulet cru et les autres viandes sur l’étagère du bas du réfrigérateur et de conserver les légumes et autres aliments frais dans la partie haute».

4. Mettre ses aliments préférés en avant

Honnêtement, sur quoi tombez-vous en premier lorsque vous ouvrez vos placards? Vos aliments préférés ou ceux dont la date de péremption est la plus proche? S’il s’agit de vos plats préférés, vous commettez une erreur qui n’est pas digne d’un pro.

Qu’est-ce-qui se trouve à l’avant et à l’arrière de vos placards? Les experts conseillent d’adopter la méthode «first in, first out» («premier entré, premier sorti»). PEXELS/TARYN ELLIOTT

Dans les cuisines de restaurants, on utilise la méthode «first in, first out» («premier entré, premier sorti», en français), comme le révèle l’expert Martin Bucknavage.

Il s’agit d’«utiliser en premier lieu le produit le plus ancien en se basant sur sa date limite de consommation». Cela permet de s’assurer que tout sera consommé et que vous n’oublierez pas des aliments périmés dans le fond du placard.

5. Un animal domestique dans la cuisine

La cuisine d’un restaurant est une zone interdite aux animaux domestiques. Au quotidien, en revanche, chiens et chats circulent constamment dans tout l’appartement, perdent des poils et lèchent le sol ou toute autre chose qui se trouve à leur portée.

Les chiens, quand bien même ils sont mignons, n’ont pas leur place dans une cuisine lors de la préparation des repas. PEXELS/SAMSON KATT

Les professionnels de la restauration préconisent d’interdire l’accès de la cuisine aux animaux domestiques. Si ce n’est pas possible, il est conseillé de bien se laver les mains après chaque contact avec l’animal, aussi bref soit-il.

6. Entasser les planches à découper mouillées

Les planches à découper se trouvent systématiquement en point de mire lorsqu’il s’agit de sécurité alimentaire. Si elles ne sont pas nettoyées à fond et à température suffisamment élevée, les bactéries y restent incrustées.

Le risque subsiste même si vous avez frotté à fond votre planche à découper. Martin Bucknavage conseille de ne surtout pas empiler les planches après lavage.

Certes, il est important de bien nettoyer les planches à découper. Pour des questions de sécurité alimentaire, il est tout aussi important de bien les stocker après lavage. PEXELS/DILARA IREM

Et pour cause: «cela garantit leur bon séchage. Lorsque les planches sont empilées les unes sur les autres, l'humidité s’accumule, ce qui peut entraîner la formation de moisissures», explique l’expert. Et personne n’a envie d’avoir de la moisissure sur sa planche à découper ou dans sa nourriture.

7. Ne pas surveiller la température

Les deux experts font un constat unanime: l’ustensile de cuisine qui manque dans la plupart des ménages est le thermomètre alimentaire. Il est pourtant important, notamment pour le poulet, de vérifier si la viande est bien cuite à cœur. Le thermomètre de cuisine fera de vous un(e) «vrai(e)» pro.

Le thermomètre est un ustensile de cuisine que peu ont dans leur cuisine, mais qui est pourtant essentiel pour la sécurité alimentaire. PEXELS/ANNA TARAZEVICH

La température du réfrigérateur domestique est également importante. Selon les experts, celle-ci devrait se situer aux alentours de 5°C. Quand avez-vous vérifié pour la dernière fois sur combien était réglée la molette dans votre réfrigérateur? D’ailleurs, s’agit-il de degrés ou de niveaux de froid?

8. Sécher les couverts à l’aide d’un torchon de vaisselle

Les inspecteurs alimentaires feraient grise mine s’ils savaient combien de temps les non-professionnels utilisent un torchon de vaisselle sans que ce dernier ne soit passé à la machine. Il est préférable de ne pas sécher la vaisselle avec un torchon, surtout les couverts.

Plutôt que d’utiliser un torchon usagé, il est préférable de laisser sécher les couverts à l’air libre. PEXELS/COTTONBRO STUDIO