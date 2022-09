Crise migratoire: Huit migrants noyés en tentant de passer du Mexique aux Etats-Unis

Crise migratoire : Huit migrants noyés en tentant de passer du Mexique aux États-Unis

Les services de douanes et gardes-frontières (CPB) américains ont déclaré dans un communiqué transmis à l’AFP que les noyades s’étaient produites jeudi, lorsqu’un groupe de clandestins a tenté de traverser le Rio Grande près d’Eagle Pass, au Texas. Trente-sept personnes ont été secourues, mais durant la mission de sauvetage, huit migrants ont été retrouvés décédés, deux par des policiers mexicains et six par des agents américains, selon la même source. Au total, 92 migrants ont été arrêtés, 39 du côté mexicain du fleuve et 53 par des agents américains.