Italie : Huit migrants retrouvés morts dans un bateau près de Lampedusa

Les corps de cinq hommes et trois femmes, dont une enceinte, ont été récupérés par les garde-côtes italiens jeudi soir près de l’île de Lampedusa.

En 2022, ce sont environ 105’000 migrants qui sont arrivés en Italie et près de 5000 depuis le début de l’année, un chiffre en forte hausse.

Les garde-côtes italiens ont récupéré jeudi soir les corps de huit migrants à bord d'une embarcation en Méditérranée. Ils ont dénombré «huit corps, cinq hommes et trois femmes, dont une était enceinte. Il y a 42 survivants, dont deux femmes enceintes», a annoncé vendredi Filippo Mannino, maire de l’île de Lampedusa. Cette découverte intervient en pleine polémique après le tour de vis que le gouvernement de droite à Rome a donné aux activités des ONG œuvrant sur la traversée la plus meurtrière au monde, celle de la Méditerranée centrale.

«J’ai perdu le compte des morts. Je suis maire depuis six mois et j’ai déjà réceptionné au moins 40 morts. Ce n’est pas normal, presque chaque semaine nous récupérons des cadavres», a déploré Filippo Mannino. Selon l’agence Ansa, qui cite des survivants, deux autres personnes sont mortes durant la traversée, un bébé de quatre mois que la mère a déposé dans les flots et un homme qui aurait sauté pour récupérer le corps mais s’est noyé.