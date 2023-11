Palestine: Huit hommes tués par l’armée israélienne en Cisjordanie occupée

Huit Palestiniens ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, dont sept à Tulkarem, a indiqué mardi le ministère palestinien de la Santé. Des témoins dans le camp de réfugiés de Tulkarem ont fait état de violents affrontements et d’un imposant déploiement des forces israéliennes afin d’arrêter des jeunes.

L’armée israélienne a confirmé une opération dans ce secteur de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 56 ans par Israël. Elle a dit avoir trouvé des «engins explosifs posés sur les routes», avoir «interrogé et appréhendé des suspects recherchés», et qu’«au cours d’échanges de tirs avec des assaillants armés, un certain nombre d’entre eux ont été tués».