Cisjordanie occupée: Huit Palestiniens tués lors d’une opération israélienne

Les forces israéliennes visent «une infrastructure terroriste» et un «centre d'opérations conjointes» dans la région de Jénine qui, selon elles, sert de centre de commandement à la «Brigade de Jénine», un groupe militant local, selon un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi par l'armée israélienne.

Dans un autre communiqué publié lundi à 10H20 locales, l'armée affirme que des échanges de tirs se poursuivent dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Les forces israéliennes y ont visé «un site de production d'armes et de stockage d'engins explosifs», a précisé l'armée.

«La ville de Jénine et le camp de Jénine sont actuellement une zone de combats», avait-elle déclaré plus tôt. Selon un nouveau bilan communiqué par le ministère palestinien de la Santé, huit Palestiniens ont été tués et 50 autres blessés --dont dix dans un état critique-- lors de ces combats.