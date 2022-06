Chine : Huit personnes arrêtées après avoir agressé un groupe de femmes

Un homme s’est mis à frapper une femme qui l’avait repoussé dans un restaurant de la province de Hebei, dans le nord de la Chine. D’autres personnes s’en sont aussi prises à elle.

La police de la ville de Tangshan a déclaré samedi avoir arrêté huit personnes soupçonnées d’agression violente et de «provocation de troubles», et indiqué que les recherches se poursuivaient pour retrouver un autre suspect. La vidéo a relancé un débat en ligne sur le harcèlement sexuel et la violence sexiste en Chine, où les associations de défense des droits des femmes affirment en outre que les violences domestiques restent omniprésentes et peu signalées.