France/Grand Est: Huit personnes arrêtées dans des rodéos urbains en Moselle

«Le retour des beaux jours entraîne la multiplication des rodéos urbains motorisés», indique ce vendredi la préfecture de Moselle, évoquant «de graves troubles à l’ordre public et des risques pour la sécurité des personnes». Dans ce cadre, une vaste opération de police et de gendarmerie a été menée entre le 13 et le 15 mai, font savoir les autorités dans un communiqué. Sur le week-end dernier, huit personnes ont ainsi été interpellées à travers le département français, frontalier du Luxembourg, pour leur implication dans des rodéos urbains.