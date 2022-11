La démesure de Jessica Thivenin : «Huit sapins dans une maison, sérieusement?»

Noël est une période bénie pour les influenceurs qui se voient proposer de nombreux partenariats. Il leur fait donc mettre le paquet pour attirer du monde. Dans une vidéo, Jessica Thivenin a ouvert les portes de sa maison de Dubaï et montré la façon dont elle l'avait décorée pour les fêtes. Le tout accompagné de l'inimitable «All I want for Christmas is you» de Mariah Carey. Et le moins que l''on puisse dire c'est que cela n'a pas fait l'unanimité parmi ses quelque 6,1 millions d'abonnés Instagram.