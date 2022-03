Mondial-2010 : Huit sur huit pour Paul le poulpe

En prévoyant la victoire de l'Espagne en finale du Mondial, Paul le poulpe a réalisé un sans faute dans ses pronostics portant sur huit matches de la compétition.

Au fond des boîtes, une friandise pour poulpe (une moule). Devant les caméras du monde entier, le poulpe avait donc choisi la moule dans la boîte «espagnole». Auparavant, il avait donné l'Allemagne gagnante de tous ses matches, sauf contre la Serbie en phase de poule et contre l'Espagne en demi-finale. Les deux seuls matches que les Allemands ont effectivement perdus.

La ministre de l'Environnement et de la pêche, Elena Espinosa, avait même envisagé une sorte de moratoire sur la pêche au Paul. «Lundi, je serai à un conseil des ministres de l'Union européenne et je vais demander que soit activée une interdiction (de pêche) pour Paul le poulpe, afin que les Allemands ne le mangent pas», a-t-elle déclaré en conférence de presse. Car après la défaite de la Mannschaft, des journaux et des sites Internet allemands se sont mis soudain à publier de très inquiétantes recettes de poulpe grillé, frit ou bouilli...