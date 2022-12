Chez ses parents à Entrange, elle trouve une perle dans une huître

Traditionnel plat de fêtes, les huîtres sont toujours très appréciées à Noël et au Nouvel An. Au Luxembourg, comme dans les régions frontalières, le mollusque peut parfois nous réserver de belles surprises. Une histoire assez improbable s'est d'ailleurs déroulée à deux pas de la frontière avec le Grand-Duché, le lundi 26 décembre.

«J'étais chez mes parents à Entrange (petite commune de Moselle, située à 10 km de Dudelange)», nous indique Anaïs, 34 ans, frontalière domiciliée à Thionville et employée dans les ressources humaines à Schuttrange. «C'est la tradition de manger des huîtres, mais c'est la toute première fois que je tombe sur une perle. On ne s'y attendait pas du tout, surtout que j'avais déjà mangé l'huître. C'est au moment où la coquille s'est inclinée dans l'assiette que j'ai vu la toute petite perle rouler. C'est visiblement assez rare. Certaines sources parlent d'une chance sur 10 000».

«La même taille que le solitaire sur ma bague»

Et la belle histoire aurait pu en rester là. «J'ai tout de suite pris la perle en photo pour la montrer à mon copain», poursuit Anaïs. «Je l'ai ensuite tendue à mon papa qui l'a fait tomber par terre. On s'est alors dit que ce serait compliqué de la retrouver. On l'a cherchée pendant une demi-heure à quatre pattes. Heureusement que je l'avais prise en photo, car à un moment, on s'est dit que ce n'était peut-être pas ça. On a un peu baissé les bras et puis, on a recherché et on a fini par la retrouver sous le fauteuil de ma mère».

Même si cette perle est «très petite», Anaïs nous a confié qu'elle l'avait «mise dans du ruban adhésif pour qu'elle ne glisse plus». «La perle est désormais dans une boîte à bijoux», sourit-elle, «et cela me rappellera les fêtes de Noël avec mes parents. Comme quoi rien n'est impossible, on peut trouver une perle dans une huître. Elle est bien ronde, mais on doit être sur 1,5 mm. Je l'ai comparée au solitaire que j'ai sur ma bague, elle possède plus ou moins la même taille. Mais on ne pourra pas en faire grand-chose…»

«Des huîtres particulièrement bonnes»

Et Anaïs de confirmer: «J'aurais pu ne pas l'apercevoir». «J'imagine que certains ne doivent pas s'en rendre compte, car la perle a vraiment la couleur de l'huître», confirme-t-elle. «On aurait même pu l'avaler. Heureusement, j'ai de bons yeux. Je ne l'ai pas sentie dans ma bouche, elle a roulé facilement et elle peut aussi disparaître très rapidement. C'est solide, elle est bien ronde et elle aurait peut-être pu encore grandir. Sur l'emballage, on a pu voir que les huîtres provenaient du bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime. On les a d'ailleurs trouvées particulièrement bonnes par rapport aux autres des jours précédents».