Le Luxembourg en bref: 155 salariés menacés, mais un plan de maintien dans l'emploi signé chez Husky

«Nous ne pouvons pas attendre des années pour autoriser les processus alors que les températures mondiales augmentent et que les régimes autocratiques ont le pouvoir d'éteindre les lumières dans nos salons et d'arrêter la production dans nos industries», a tweeté Xavier Bettel. «Nous devons travailler au déploiement rapide de l'éolien offshore, tout en faisant tout notre possible pour préserver nos écosystèmes marins sains et robustes pour les générations futures».