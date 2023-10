Hygiène: Êtes-vous sûr de bien vous laver sous les bras?

En présence ou non de poils sous les aisselles, il est important de bien les laver.

Perles de sueur sur le front, gouttes qui ruissellent entre les seins et odeur nauséabonde sous les aisselles: la transpiration peut avoir une influence négative sur le bien-être. Elle est pourtant vitale… et pas si dramatique qu’il n’y paraît. Après tout, nous transpirons tous.

Certains paient même pour suer, au sauna ou lors de séances de hot yoga. Mais on investit aussi de l’argent pour masquer la transpiration à coups de Botox, d’antitranspirant et de déodorant, des solutions efficaces, sauf si l’hypersudation est d’origine génétique, causée par la prise d’un médicament ou par une maladie. Le plus important surtout reste d’avoir une bonne hygiène au niveau des aisselles.