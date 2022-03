Corée du Sud : Hyundai teste l'ascenseur le plus rapide du monde

Le constructeur sud-coréen Hyundai Elevator a indiqué mercredi qu'il prévoyait de lancer prochainement sur le marché un ascenseur dont la vitesse pourra atteindre 64,8 km/h.

Capable de monter les étages à une vitesse de 1080 mètres à la minute (soit 64,8 km/h), cet ascenseur sera plus rapide que son rival construit pas Toshiba, offrant une vitesse de 1010 m/min (60,6 km/h) et qui équipe la tour Taipei 101 de Taïwan, a indiqué Hyundai.

Le nouvel ascenseur est actuellement testé dans une tour dédiée de 206 m de haut que Hyundai possède à Séoul. La demande pour les ascenseurs à grande vitesse est en forte hausse alors que de plus en plus d'immeubles de plus de 100 m de haut se construisent à travers le monde.