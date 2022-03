Automobile : Hyundai va produire des voitures en Iran

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai va pour la première fois assembler et produire des voitures en Iran, a rapporté l'agence de presse officielle Irna.

Cette annonce survient juste après celle, lundi, d'un gros contrat d'un montant de 3,2 milliards de dollars entre Hyundai et l'Iran dans le secteur pétrolier. La production de modèles Hyundai se fera en partenariat avec l'entreprise iranienne Kerman Khodro dans une usine située dans le sud-est du pays. «Hyundai et Volkswagen avaient signé des contrats avec l'Iran il y a 12 ans, mais étaient partis» peu après, a indiqué Saman Firouzi, président de Kerman Khodro, lors de la cérémonie de signature lundi de l'accord dans la province de Kerman.

«Aujourd'hui, grâce à l'accord nucléaire, Hyundai revient (...) ce qui est une bonne nouvelle pour Kerman et pour l'Iran», a-t-il ajouté. L'accord nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances a permis six mois plus tard la levée d'une grande partie des sanctions internationales et l'implantation d'entreprises étrangères.