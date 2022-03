I'm From Barcelona, ou l'art de réveiller l'enfance endormie

ESCH-SUR-ALZETTE - I'm From Barcelona aura initié son public à un voyage dans le temps, vers l'enfance perdue. Éclairage rose bonbon, confettis, ballons: tous les éléments étaient réunis pour faire une fête d'anniversaire de gosse.

Il y avait même Pumuckl sous les traits d'Emmanuel Lundgreen, leader de ces joyeux lurons parmi lesquels on retrouve un rasta déjanté jouant du tuba et des choristes chantant «faussement» faux. Mélodies simples et efficaces encourageant le chant collectif, ces Suédois ont la formule pour nous faire perdre 10 ans.