Au printemps 2023, «Heart on My Sleeve», avec des fausses voix de Drake et The Weeknd, avait fait le buzz. Son créateur l’a soumis au vote de l’académie des Grammy Awards, qui n’y voit rien de mal.

Drake et The Weeknd : Leur «faux» titre généré par l’IA serait éligible aux Grammies

Drake (à g.) et The Weeknd, ici en 2013, avaient fait interdire la production de Ghostwriter qui reproduisait leur voix. Imago

L’intelligence artificielle fait de plus en plus partie de notre quotidien. La planète musique n’y échappe pas. En avril 2023, «Heart on My Sleeve» était apparu sur le Net. On entendait sur ce titre les voix de Drake et The Weeknd. Or, aucune des deux stars n’avait participé à sa production. Ce morceau, au buzz retentissant, avait été entièrement créé grâce à l’IA, au grand dam de Drake qui s’était insurgé sur les réseaux sociaux de cette utilisation de sa voix sans son consentement.

Il avait été rapidement supprimé du Net à la demande des labels des deux artistes. Près de cinq mois plus tard, le titre fait à nouveau parler de lui. Celui qui en a eu l’idée, un certain Ghostwriter, l’a soumis aux votes de l’académie des Grammy Awards dans les catégories Meilleure chanson rap et Chanson de l’année. Et, visiblement, celle qui remet les plus prestigieux trophées de la musique n’y voit absolument rien de mal.

Ecrite par un être humain

«En ce qui concerne l’aspect créatif, la chanson est absolument éligible parce qu’elle a été écrite par un être humain», a déclaré Harvey Mason de la Recording Academy, qui gère et organise les Grammy Awards, au «New York Times». Seul bémol pour lui: pour être éligible à un trophée, un morceau doit avoir une «distribution générale», autrement dit il doit être disponible «à grande échelle que ce soit dans des commerces physiques ou sur les plateformes de streaming».

Sur ce point-là, étant donné que «Heart on My Sleeve» avait été retiré à la demande des maisons de disques, le responsable a indiqué que l’académie devrait «examiner» le cas de cette chanson: «Ghostwriter a dans tous les cas joué un rôle important pour attirer l’attention et sensibiliser l’opinion publique. Nous savons que l’IA aura une influence sur notre business. Nous ne pouvons pas juste prétendre lui tourner le dos et simplement essayer de l’interdire. Je n’ai pas peur de l’intelligence artificielle, mais je pense qu’il faut travailler pour s’assurer que la création soit protégée d’une manière ou d’une autre.»

L’histoire prend encore une tournure plus savoureuse quand on sait que Drake et The Weeknd ne sont pas des amoureux des Grammy Awards. En octobre 2022, ce dernier avait annoncé boycotter définitivement cette remise de prix «corrompue» parce qu’il n’y avait pas été sélectionné en 2021 en dépit de l’album «After Hours» au succès critique et commercial. En 2021, Drake avait demandé le retrait de ses nominations dans plusieurs catégories. Depuis plusieurs années, il accuse les Grammies de snobisme.