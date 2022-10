Catastrophe naturelle : L’ouragan Ian laisse dans son sillage une Floride dévastée

Le bilan continue de s’alourdir en Floride après le passage de l’ouragan Ian, qui a provoqué au moins 44 morts dans cet État du sud des États-Unis et qui devrait se dissiper au cours de la nuit de dimanche. «Il y a désormais 44 décès attribués à l’ouragan Ian», a indiqué le service de la médecine légale de Floride. La plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Le président Joe Biden et son épouse Jill doivent se rendre mercredi dans cet État pour constater les dégâts causés par cet ouragan, selon la Maison-Blanche. Ils iront lundi à Porto Rico, dévasté en septembre par l’ouragan Fiona.

Le comté de Lee, lourdement frappé par Ian, a enregistré à lui seul 35 décès, selon son shérif, tandis que les médias américains, dont NBC et CBS, ont recensé plus de 70 décès directement ou indirectement liés à la tempête. La polémique enflait samedi autour de l’arrivée tardive de l’ordre d’évacuation des plus de 600’000 habitants de ce comté, qui compte la moitié des victimes confirmées. L’ordre aurait ainsi été donné mardi matin, alors que les comtés avoisinant ont demandé à leurs habitants d’évacuer dès lundi, affirme le New York Times.