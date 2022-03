Ian Thorpe attaque l'Equipe

Le nageur australien va poursuivre en diffamation le quotidien sportif français pour avoir révélé un contrôle antidopage datant de 2006.

L'ancien nageur australien a annoncé mercredi avoir porté plainte contre le quotidien sportif et l'un de ses journalistes pour diffamation et violation de la vie privée. (afp)

Le quotidien français avait annoncé en mars 2007 qu'un échantillon d'urine de Thorpe, quintuple médaillé d'or olympique, aujourd'hui retraité des bassins, contenait des taux anormaux de testostérone et d'hormone lutéinisante.

Ces informations avaient été publiées quelques mois après la décision du champion australien de prendre sa retraite sportive, au terme d'une carrière riche de 5 médailles d'or olympiques et de 11 titres mondiaux.

"J'ai été content quand cela s'est terminé mais, vous savez, ce n'est pas encore vraiment fini et ça ne le sera jamais", avait déclaré l'Australien en novembre. "Mon nom a été terni, encore plus à l'étranger qu'il ne l'a été ici, et c'est quelque chose que je vais devoir supporter toute ma vie", avait ajouté le champion, âgé aujourd'hui de 25 ans.