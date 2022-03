Liga : Ibra offre le clásico au Barça qui reprend la tête

FOOTBALL - Le Barça a repris la première place de la Liga au Real en remportant logiquement le clásico (1-0).

Le Barça ne s’est pas baladé comme contre l’Inter Milan mardi (2-0), mais il a été plus ambitieux dans le jeu que le Real Madrid et n’a pas volé sa victoire, scellée grâce à un but d'Ibrahimovic (56e), de retour après une élongation.

Le Real Madrid, leader avant cette journée mais décevant dans le jeu depuis le début de saison, a livré un match solide mais il lui manque encore du liant en attaque pour pouvoir mettre son adversaire sous pression plus longtemps.

Même avec un joueur de plus après l’exclusion du Barcelonais Sergi Busquets (62e, second carton jaune), il n’est pas parvenu à prendre le match à son compte. Cristiano Ronaldo, de retour après deux mois d’absence, et Kaká ont souvent fait souffrir la défense «blaugrana» mais Valdés et Puyol ont été impeccables.