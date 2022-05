Football – Serie A : Ibrahimovic célèbre le titre avec cigare et champagne

Le Suédois est arrivé cigare en bouche à la cérémonie de victoire de l’AC Milan. Le club italien a remporté la 19e Serie A de son histoire dimanche soir.

Le dernier scudetto de l’AC Milan a été remporté il y a plus de 10 ans. Une longue attente qui rend la victoire d’autant plus belle. Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers se sont imposés (3-0) face à Sassuolo dimanche, pour offrir au club milanais la 19e Serie A de son histoire.