Ici aussi, la Croix-Rouge attend le feu vert birman

LUXEMBOURG - L’aide aux victimes du cyclone Nargis en Birmanie se prépare aussi au Luxembourg.

«Nous pourrons partir dès que les autorités birmanes en feront la demande», explique Joe Gaasch. Joe fait partie du pool de quelque 50 volontaires de l'Emergency Response Unit (ERU) Relief, l'équipe de réponse aux urgences humanitaires des Croix-Rouge luxembourgeoise, belges et néerlandaise.

Face à une crise humanitaire, les ERU permettent de se déployer rapidement. Dès que Genève, où la Croix-Rouge a son siège, donnera le feu vert, Joe et les quatre autres volontaires de l'équipe auront moins de 48 heures pour plier bagage et aller apporter leur soutien sur le terrain aux 27 000 bénévoles de la Croix-Rouge locale en Birmanie. Ils y resteront de 4 à 6 semaines puis seront relayés par une autre équipe. D'où l'intérêt d'«avoir un partenaire et un travail flexible».