iCondom, la capote qui s’inspire de l’iPhone

Quoi de mieux que de s'inspirer d'une publicité Apple, connue de milliers de téléspectateurs? C'est sur cette idée que se fonde la présentation du préservatif iCondom.

La marque russe de préservatifs «Contex» utilise le même emballage, le même site Internet et le même prix de l’iPhone pour promouvoir sa nouvelle version de «capotes technologiques». Le fabriquant explique: «nous avons passé quatre ans à créer le préservatif et l’emballage les plus parfaits du monde. Ils ont été créés par les meilleurs designers».