Cinéma : Idris Elba à nouveau prêt à enfiler le smoking de 007

Après de nombreuses rumeurs, le nom de l’acteur britannique est à nouveau en haut de la liste de ceux qui pourraient succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Pendant plusieurs mois, en 2018, Idris Elba était pressenti pour jouer James Bond. Le Britannique de 49 ans s’en amusait même en alimentant lui-même la rumeur. En août cette année-là, l’acteur y avait toutefois mis un terme. Son nom est cependant revenu en janvier 2022 quand la productrice de la saga avait reconnu que des discussions avaient bel et bien eu lieu entre elle et le comédien. Quelques mois plus tard, il semblerait même qu’Idris Elba soit en tête de liste pour succéder à Daniel Craig dans le rôle du célèbre espion au service de sa Majesté.