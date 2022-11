Tennis : Iga Swiatek prend parti face aux accusations de harcèlement sexuel dans son pays

La Polonaise a pris fait et cause pour la députée Katarzyna Kotula, qui a déclaré qu’elle avait été harcelée sexuellement, alors qu’elle avait 13-14 ans et qu’elle s’entraînait dans un club du nord-est de la Pologne.

Réagissant mardi via un long fil de messages sur Twitter, Iga Swiatek a estimé que «les instances dirigeantes devraient déterminer ce qui s’est passé et j’espère qu’elles s’en occuperont».

«Ce n’est pas mon rôle de faire le travail des instances dirigeantes et des journalistes car l’affaire et trop grave et il s’agit de la vie et de la santé de personnes», poursuit-elle, précisant ne pas avoir été pour sa part victime de tels comportements.