Rappeuse australienne : Iggy Azalea mélange sa musique à du contenu pour adultes

Comme avant elle Lottie Moss , Jessica Alves ou encore Katie Price , Iggy Azalea a ouvert un compte sur OnlyFans, réseau social privatif au contenu majoritairement sexy et payant. D’ici à la fin de 2023, la rappeuse et mannequin australienne dévoilera à travers celui-ci son programme «scandaleux» intitulé «Hotter Than Hell» («Plus chaud que l’enfer»), qui contiendra des poésies, des photos, des vidéos pour adultes et… son 4e album, le premier depuis «The End of an Era», sorti en 2021.