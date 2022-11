Musique : Iggy Azalea n'a pas pu marcher pendant trois semaines

En pleine convalescence d’une opération du dos, Iggy Azalea souffre comme jamais. Lundi 28 novembre, la rappeuse a raconté son calvaire à ses fans sur Twitter. «Vous voulez entendre une histoire de dingue? Je devais me rendre en Australie pour tourner dans un film, mais juste avant d’y aller j’ai subi une opération du dos qui devait être banale. Elle ne l’a pas été du tout. Il y a eu des complications et je me suis retrouvée dans un lit, branchée à un million de machines. J’ai tellement souffert qu’il y a eu trois jours dont je ne me souviens plus du tout.»

Et l’Australienne de 32 ans, qui n’aurait plus besoin de travailler pour gagner sa vie , de continuer son récit: «Je n’ai pas pu marcher pendant trois semaines, à part pour aller aux toilettes. Et vous seriez choqués de voir à quel point on devient faible quand on ne peut plus bouger. Ça arrive très vite.» La star s’est toutefois voulue rassurante en disant qu’elle avait pu recommencer à se mouvoir depuis une semaine. «Je reprends des forces et je me remettrai à 100%. Mon but est d’être en pleine forme d’ici à Noël», a-t-elle conclu.