Ike frappe Cuba après avoir fait 47 morts en Haïti

L'ouragan Ike poursuivait lundi son chemin de destructions sur Cuba qui, en état d'alerte maximal, a évacué plus de 800 000 personnes. D'importants dégâts sont déjà signalés.

Ike est la quatrième dépression majeure à frapper en trois semaines la région des Caraïbes, après Fay, Gustav et Hanna, qui ont fait des centaines de morts, pour la plupart en Haïti, mais aussi notamment en République dominicaine ou dans l'État américain de la Louisiane. Une semaine après le passage de Gustav qui avait dévasté l'ouest de Cuba mais sans faire de morts, toutes les provinces orientales et centrales de l'île, mais aussi de La Havane, se trouvent dans l'oeil de mire du nouvel ouragan Ike.

Il a entraîné l'évacuation de plus de 800 000 personnes, dont quelque 10 000 touristes étrangers de Varadero, la plus grande station balnéaire du pays à 140 km à l'est de la capitale. "Dans toute l'histoire de Cuba, nous n'avons jamais eu deux ouragans aussi rapprochés", a déploré José Rubeira, des services météorologiques du pays.

Dans les zones côtières de l'est du pays, un millier d'habitations ont été touchées, dont 200 complètement détruites, par des inondations et des vagues immenses de sept mètres provoquées par l'ouragan, selon la Défense civile qui fait état de sept blessés. À la Havane, la population continuait à se préparer à l'arrivée mardi de l'ouragan, en faisant des réserves en eau, nourriture et combustible, et en protégeant les fenêtres de leurs maisons avec des panneaux de bois.