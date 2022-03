Etats-Unis – Ikea met un vent monumental à Kanye West

États-Unis : Ikea met un vent monumental à Kanye West

Le rappeur rêve de créer des meubles pour le géant suédois du mobilier. Ce dernier a décliné l'offre et nargué la superstar sur Facebook.

Kanye West est décidément beaucoup trop fort. Celui qui se voit président des États-Unis en 2020 déborde d'idées plus brillantes les unes que les autres. Sa dernière lubie? Travailler pour Ikea, raconte Metronews . Lors d'une interview téléphonique avec BBC Radio 1, le rappeur a expliqué qu'il souhaitait collaborer avec le géant suédois du mobilier: «Yo Ikea, autorise Kanye à créer, permets-lui de faire ça parce que tu sais quoi? Je veux un lit qu'il a fait, lui, je veux une chaise qu'il a fabriquée, lui. Je veux plus de produits signés Ye», a-t-il claironné.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kanye West ne fait pas tout ce qu'il veut. Eh non. Ikea a mis un vent monumental à la superstar, via un porte-parole: «Bien que flattés par l'intérêt de Kanye West», nous n'avons pas «l'intention de collaborer avec lui pour le moment», a déclaré la chaîne. Mardi, la filiale australienne du géant bleu et jaune en a remis une couche, sur un ton plus léger et sarcastique.