Résultats 2015/2016 : Ikea progresse grâce aux ventes de cuisines

Le numéro un mondial de l'ameublement a montré mardi sa bonne santé avec un chiffre d'affaires en hausse à 34,2 milliards d'euros, sur son exercice décalé 2015/2016 .

Ce bond de 7,1%, porté par la hausse des ventes de cuisines et de salle à manger, prouve la vitalité de l'enseigne du meuble en kit, même si la croissance est moins forte que lors de l'exercice précédent (11,2%). «L'accent mis sur les cuisines, le matériel de cuisine et les coins repas a été très apprécié par les clients et a participé au bon résultat», a expliqué le directeur général, Peter Agnefjäll, dans un communiqué.

Ikea Group, qui n'est pas coté en Bourse et qui gère la plupart des magasins à l'enseigne jaune et bleu, distille petit à petit les informations sur ses performances commerciales et financières. Son rapport annuel devrait être publié avant la fin de l'année. Les 340 magasins de l'enseigne, dont 12 ouverts cette année, ont accueilli plus de 780 millions de visiteurs entre septembre 2015 et août 2016. L'Allemagne reste le premier marché du groupe, juste devant les États-Unis. C'est en Chine que le groupe gagne le plus de nouveaux clients, suivie par l'Australie, le Canada et la Pologne, a précisé le groupe. Société néerlandaise, Ikea Group prévoit prochainement d'ouvrir des magasins en Inde et en Serbie.