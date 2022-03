Russell Brand : Il a demandé le divorce à Katy Perry par SMS

Katy Perry a reçu un message de son mari sur son téléphone portable, en décembre 2011. Russell Brand demandait le divorce.

Le mariage de Katy Perry et Russell Brand n'a duré que quelques mois.

L'humoriste britannique Russell Brand avait annoncé son intention de divorcer par SMS à Katy Perry, a indiqué la star de la pop dans une interview donnée à un magazine. La jeune femme a ajouté qu'elle n'avait plus de nouvelles depuis. Russell Brand avait publié un communiqué en décembre 2011 annonçant avoir entamé une procédure de divorce quatorze mois après leur mariage en Inde, affirmant: «Je l'adorerai pour toujours et je sais que nous resterons amis».

Katy Perry donne sa version dans la dernière édition de Vogue, dont elle fait la couverture. «C'est un homme très intelligent, et j'étais amoureuse de lui quand je l'ai épousé», a-t-elle avoué. Et d'ajouter: «Disons seulement que je n'ai plus de nouvelles de lui depuis qu'il m'a envoyé un SMS demandant le divorce le 31 décembre 2011».