Etats-Unis – Il a distribué des dindes pour son anniversaire

États-Unis : Il a distribué des dindes pour son anniversaire

Le jour de ses 48 ans, l'acteur américain Matthew McConaughey a fait la tournée des maisons de la ville de Lawrenceburg, provoquant la joie des habitants.

L'Américain a surpris la population en toquant à la porte de nombreuses maisons. Dans une vidéo en live postée sur sa page Facebook, on peut le voir entrer dans un salon où il y a plusieurs femmes, qui se sont empressées de prendre des selfies avec lui. «Un homme supersexy nous apporte une dinde», lance une habitante, surexcitée.

«Il faut donner à la vie et elle te le rendra. Allons rendre des gens heureux, créer des sourires sur leur visage. Certaines personnes seront très contentes de recevoir ce cadeau», a annoncé l'acteur, dans un discours donné devant 250 bénévoles, qui n'étaient pas non plus au courant de sa participation au projet.