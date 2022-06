Tuerie au Texas : «Il a dit bonne nuit à mon enseignante et lui a tiré dans la tête»

Miah Cerrillo, une fillette qui s'est recouverte du sang de son ami pour échapper à l'auteur d'une tuerie dans une école du Texas, a témoigné mercredi devant le Congrès américain.

«Je ne veux pas que ça se reproduise»: Miah Cerrillo, une fillette qui s'est recouverte du sang de son ami pour échapper à l'auteur d'une tuerie dans une école du Texas, a témoigné mercredi devant le Congrès américain, plus que jamais sous pression pour adopter des mesures d'encadrement des armes à feu. Le 24 mai, un lycéen de 18 ans porteur d'un fusil d'assaut a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans un établissement scolaire d'Uvalde, une ville à l'ouest de San Antonio.

Le tireur «a dit «bonne nuit» à mon institutrice et il lui a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur certains de mes camarades et sur le tableau«», a témoigné la fille de 11 ans, lors d'une audition au Capitole sur l'«épidémie de la violence par armes à feu».

«Quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était juste à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce», a raconté la petite fille à lunettes dans des propos retransmis par vidéo. Miah Cerrillo a assuré qu'elle ne se sentait plus en sécurité à l'école. «Je ne veux pas que ça se reproduise», a-t-elle imploré.