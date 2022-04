En France : «Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon et il m'a violée»

Une nouvelle plainte pour viol vise l'ex-présentateur de TF1 Patrick Poivre d'Arvor, a indiqué jeudi le parquet de Nanterre, sollicité par l'AFP et confirmant une information de France Info.

On y entend Mathilde (le prénom a été modifié), à l'origine de la nouvelle plainte, dénoncer un viol dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt, en février 1995. À l'époque, âgée de 24 ans, journaliste tout juste diplômée, elle déclare avoir été invitée dans le bureau de PPDA où il l'aurait «embrassée» puis «basculée sur la moquette». «Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon et il m'a violée. Je n'avais plus aucun réflexe», décrit anonymement la plaignante.